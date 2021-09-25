Путин объяснил «нереалистичные» итоги выборов в Чечне

Выборы в Чечне могут показаться нереалистичными, однако если посмотреть на результаты работы в регионе, то результат голосования становится понятен, сообщил президент Владимир Путин.

Президент в субботу провел встречу с избранными главами регионов, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ему о высоких результатах «Единой России» в республике.

«Рамзан Ахматович, конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка, и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования», – ответил Путин, передает РИА «Новости».

Кадыров отметил, что в республике удалось одержать победу над терроризмом.

«И все позитивные процессы в регионе, социально-экономическое развитие, строительство и многое другое стало возможным только благодаря вашему личному участию и содействию», – обратился глава Чечни к президенту, передает ТАСС.

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По его словам, благодаря развитию региона люди на выборах большинством голосов поддержали «Единую Россию». Доверие народа руководство Чечни собирается оправдать «верным и плодотворным служением государству каждый день».

«Я хочу вас поздравить с результатами выборов и выразить надежду, что вы не будете останавливаться на том, что сделано и будете двигаться дальше, опираясь на ту большую поддержку, которую оказал вам народ», – сказал Путин Кадырову.