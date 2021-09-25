Путин призвал главу Тувы «навалиться на проблемы»

Республике Тува нужно активнее развивать имеющийся у региона потенциал, республика получит поддержку со стороны федерального центра, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главами субъектов страны.

Стабильная ситуация в Туве демонстрирует доверие местных жителей руководству республики, отметил президент, передает ТАСС.

В республике есть много вопросов, которые требуют решения, но на них нужно обращать внимание и федеральным властям. «Но нужно реализовать весь конкурентный потенциал республики. А он есть: и запасы сырья огромные, и возможности развития инфраструктуры хорошие». «Надо как следует включаться», – сказал Путин.

Он обратился к избранному на выборах главе республики Владиславу Ховалыгу с просьбой активнее работать с правительством.

«Ясно, что вам одному этого не сделать. Давайте активнее работайте с правительством, постараемся с разных сторон навалиться на все эти проблемы, вытащить их на поверхность и закрыть, решить», – сообщил президент избранному главе региона.

Ховалыг отметил, что федеральная поддержка, которую получают высокодотационные регионы с низкими социально-экономическими показателями, в числе которых Тува, позволяет им динамично развиваться.

«Сегодня Тува ведет активную работу с правительством России, которому вы получили всестороннее содействие в решении насущных вопросов республики. С момента нашей встречи 12 августа этого года многие вопросы сдвинулись с мертвой точки, есть положительная динамика, в частности, по вопросам энергообеспеченности. Таким высокодотационным регионам как республика Тува без поддержки федеральных властей остается «вариться в собственном соку», не рассчитывая на развитие региона. Уверен, с такой поддержкой субъекты России, в том числе Тува, будут развиваться динамично», – сказал он президенту.

Он подчеркнул, что явка избирателей на выборах составила 83%. При этом за партию «Единая Россия» проголосовали 85% избирателей. «Сегодня в Туве политическая ситуация стабильная, результаты выборов признаны действительными, теперь стоит колоссальная ответственная работа во благо жителей республики, что оправдать их высокое доверие», – сообщил Ховалыг.

Напомним, врио главы Тувы Владислав Ховалыг победил на выборах, набрав 86,81% голосов.