 

Мнение: Итоги фестиваля культуры и спорта народов юга России

25.09.2021, 19:22, Разное
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Итоги фестиваля культуры и спорта народов юга России 2021.
Крым победил.Еще раз доказали успешность крымского спорта без Украины.
Севастополь занял 8 место из 14, обогнав несколько республик.В общем в грязь лицом не ударили.

Следующий фестиваль пройдет в Чечне. Надо ехать.

PS. Более развернуто про Алушту напишу как приеду в Севастополь. Блог в обычном режиме заработает с понедельника.

Источник: Colonel Cassad



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