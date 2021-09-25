Мнение: Итоги фестиваля культуры и спорта народов юга России

Итоги фестиваля культуры и спорта народов юга России 2021.

Крым победил.Еще раз доказали успешность крымского спорта без Украины.

Севастополь занял 8 место из 14, обогнав несколько республик.В общем в грязь лицом не ударили.

Следующий фестиваль пройдет в Чечне. Надо ехать.

PS. Более развернуто про Алушту напишу как приеду в Севастополь. Блог в обычном режиме заработает с понедельника.

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