Мнение: Итоги фестиваля культуры и спорта народов юга России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Итоги фестиваля культуры и спорта народов юга России 2021.
Крым победил.Еще раз доказали успешность крымского спорта без Украины.
Севастополь занял 8 место из 14, обогнав несколько республик.В общем в грязь лицом не ударили.
Следующий фестиваль пройдет в Чечне. Надо ехать.
PS. Более развернуто про Алушту напишу как приеду в Севастополь. Блог в обычном режиме заработает с понедельника.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет