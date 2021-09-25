 

В Одесской области во время охоты мужчина застрелил товарища – полиция

25.09.2021, 19:18, Новости дня
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“В полицию обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ и сообщил, что застрелил товарища, с которым был на охоте. От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте. Правонарушитель объяснил, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что изъяли и направили на экспертизу два охотничьи ружья. На исследования направляют также тело погибшего.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.119 (убийство, совершенное по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Полиция призвала граждан не забывать о технике безопасности при действиях с огнестрельным оружием, и не направлять его в сторону людей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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