В Одесской области во время охоты мужчина застрелил товарища – полиция

“В полицию обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ и сообщил, что застрелил товарища, с которым был на охоте. От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте. Правонарушитель объяснил, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что изъяли и направили на экспертизу два охотничьи ружья. На исследования направляют также тело погибшего.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.119 (убийство, совершенное по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Полиция призвала граждан не забывать о технике безопасности при действиях с огнестрельным оружием, и не направлять его в сторону людей.

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