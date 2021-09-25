Газпром занял второе место в рейтинге газовых гигантов, обогнав Сатурн

Старейший в мире международный астрофизический журнал The Planets опубликовал ежегодный рейтинг газовых гигантов Солнечной системы. Впервые с 1884 года второе место в нём заняла российская компания «Газпром», опередив Сатурн по запасам природного газа и уступив только Юпитеру.

По оценкам экспертов, после освоения новых месторождений запасы Газпрома увеличились на 13 млрд метрических тонн, что соответствует 23% массы Сатурна. При составлении рейтинга также был учтён рост бумаг газодобытчика на фондовой бирже и его перспективы во время зимнего отопительного сезона. Против решения редакции журнала в Оксфорде (Великобритания) прошли акции протеста. Учёные, несогласные с высокой оценкой Газпрома, пытаются добиться расследования связи компании с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году.

«Наше решение совершенно не имеет отношения к политике. Мы просто оцениваем запасы газа у разных газовых гигантов. Цифры врать не могут, это элементарная физика. А как уже дальше используется этот газ – для давления на Украину, для производства «Новичка» или каких-то других целей – это уже вопрос не к нам. Тем более что наш институт договорился о льготных ценах на отопление в зимнем сезоне. Протестующим советую разойтись по домам и попробовать тоже выпросить себе скидки, пока не поздно», – рассказал редактор журнала, профессор Гэри Ланкастер.

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