Путин: сомнения в ДЭГ в Москве возникли потому, что кому-то не понравился результат

Сомнения в процедуре возникли не из-за качества ее проведения, а потому, что кого-то не устроил результат, считает глава государства. “Но это всегда так бывает”, – заметил президент.

По его словам, в “Единой России” было много вопросов по онлайн-выборам, но систему было решено применить из-за ее удобства. Технический прогресс невозможно остановить, подчеркнул глава государства.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. В Москве и ряде других регионов также состоялось онлайн-голосование.

На дистанционные выборы в столице записалось более двух миллионов человек. Явка составила 96,5%.

Среди участников онлайн-выборов в Москве проходил розыгрыш призов – квартир, автомобилей и сертификатов на покупку различных товаров. Победителями стали более 250 тысяч жителей столицы.