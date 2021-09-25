 

Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Думы восьмого созыва

25.09.2021, 18:56, Разное
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Путин назвал Володина достойным того, чтобы возглавить восьмую Думу. Этот пост политик занимает с 2016 года.

“Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную думу и следующего, восьмого созыва”, – сказал президент.

Глава государства дал высокую оценку работе седьмой Думы. По его словам, под руководством Володина парламент показал, что в сложный период пандемии может консолидировать силы на основных направлениях развития страны.

“В значительной степени это было сделано благодаря председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину”, – добавил глава государства.

В ходе встречи лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия поддержит кандидатуру Вячеслава Володина.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. Парламентарии уже начали подготовку к первому заседанию восьмой Думы. Для этого образована рабочая группа, в которую вошли представители всех партий нового созыва.

Ранее Володин сообщил, что для рассмотрения восьмой Думой в октябре подготовлено около 93 законопроектов. Депутаты смогут сразу приступить к обсуждению самых важных инициатив, отметил спикер.



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