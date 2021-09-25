10 странных дизайнерских решений и вещей, которые просто невозможно почистить в будущем
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Оказывается, не все дизайнерские решения идут на пользу людям, есть и такие, которые создают головную боль, неудобство и убийство времени, которое люди будут тратить на чистку их дизайнерской идеи.
Кто вообще додумался до такого?
Как чистить эту люстру?
Как мыть машину? А если дождь?
Помыть эту раковину не простая задачка
А это мое рабочее кресло, которое невозможно почистить
Только представьте, сколько потребуется сил и времени, чтобы почистить эту люстру?
Какой ужас
Замучаешься протирать пыль
Очень непрактично
Не стена, а сборник пыли
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