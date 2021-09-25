 

10 странных дизайнерских решений и вещей, которые просто невозможно почистить в будущем

25.09.2021, 18:54, Разное
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Оказывается, не все дизайнерские решения идут на пользу людям, есть и такие, которые создают головную боль, неудобство и убийство времени, которое люди будут тратить на чистку их дизайнерской идеи.

Кто вообще додумался до такого?

Как чистить эту люстру?

Как мыть машину? А если дождь?

Помыть эту раковину не простая задачка

А это мое рабочее кресло, которое невозможно почистить

Только представьте, сколько потребуется сил и времени, чтобы почистить эту люстру?

Какой ужас

Замучаешься протирать пыль

Очень непрактично

Не стена, а сборник пыли



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