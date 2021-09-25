 

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных избавился еще от одной татуировки

25.09.2021, 18:48, Разное
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Сын актрисы Елены Яковлевой известен своими татуировками по всему телу. Денис Шальных никогда не говорил, что сожалеет о нанесенных рисунках, но начал постепенно избавляться от них, посещая косметолога. На днях он избавился от очередного тату при помощи лазера.
Некоторые из рисунков вызвали волну критики со стороны фанатов Елены Яковлевой. Она никогда не пыталась влиять на выбор наследника. Также неизвестно, по какой причине Шальных решил избавляться от татуировок. При этом косметологи пытаются убрать провокационные рисунки, о которых просит звездный клиент.

На днях специалист по выведению тату Екатерина Федина опубликовала видеоролик, на котором Денису Шальных при помощи лазера удаляют рисунок на лице. Судя по ролику, процедура достаточно болезненная, также за один сеанс желаемого результата невозможно достичь. Сын актрисы, вероятно, решительно настроен, о чем свидетельствуют частые его визиты в салон.

Источник: bimru.ru



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