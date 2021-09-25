 

Сергей Соседов рассказал, как распознать геев в отечественном шоу-бизнесе

25.09.2021, 18:48, Разное
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Сергей Соседов много лет работает в мире шоу-бизнеса, поэтому знает множество тайн звезд. По его словам, некоторые из них являются геями и лесбиянками, однако тщательно скрывают это от публики, но распознать таких артистов достаточно просто.
Зачастую эти звезды длительное время не заводят романов с противоположным полом, появляются на светских мероприятиях без пары и долго не обзаводятся детьми. Если же наследники и появляются, то только от суррогатных матерей. По словам Соседова, это является показательным моментом.

Стоит отметить, что часто появляются слухи о нетрадиционной ориентации некоторых артистов. В своем интервью музыкальный критик частично подтвердил их, хотя и отказался называть конкретные имена. При этом многие уверены, что некоторые провокационные поступки звезды совершают исключительно ради пиара и привлечения внимания к своей персоне.

Источник: bimru.ru



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