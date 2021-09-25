 

Остапкович объяснил россиянам, какие факторы влияют на рост цен

25.09.2021, 18:48, Разное
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Спрос рождает предложение. Если цены на товар растут, спрос падает и наоборот. Именно поэтому в магазинах акции чаще всего на те товары, которые не пользуются спросом у покупателя.
Финансовый эксперт Остапкович объяснил, с чего начинается ценообразование

1. Анализ конкурентов.
2. Повышение цен на товар, который пользуется спросом.
3. После выяснения уровня рентабельности становится понятно, что показатели прибыли не достигнуты.
4. Определяют товары Front Basket, от англ. «фронтальная корзина», это товары с наибольшей чувствительностью покупателя к цене и Back Basket «корзина остальных товаров».
5. Цены на Front Basket снижаются, а на Back Basket чаще повышаются.
6. Спустя время возвращаемся к пункту 3.

Цикл замыкается.

Георгий Остапкович рассказал, что операторы выбирают стратегию ценообразования. Их может быть две: «Hi-Lo» («высокие-низкие цены») и «стабильные цены» на которые влияет ассортимент и привычки покупателя.

Если в магазине используют стратегию «Hi-Lo», покупатель почти всегда думает, что это магазин с высокими ценами. Такое впечатление возникает из-за частой смены ценников на товар.

А метод стабильных цен все больше набирает обороты, так как обеспечивает лояльность покупателей.

Георгий Остапкович заметил, что от локации магазина также зависит ценообразование. Если в радиусе километра есть только один магазин, то с большей вероятностью цены в нем будут сильно завышены.

В близко расположенных магазинах цены снижаются примерно на 5%-10%.

Уровень обслуживания несомненно оказывает роль на ценообразование. Так, в чистых магазинах с вежливым и отзывчивым персоналом цены выше.

Источник: slovodel.com



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