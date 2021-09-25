 

Путин предупредил «Единую Россию» об ответственности перед избирателями

25.09.2021, 18:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Владимир Путин надеется, что «Единая Россия» не будет заниматься в Госдуме популизмом, а продолжит ответственно подходить к работе.

«Я исхожу из того, что депутаты от «Единой России» будут также относиться к своим обязанностям в будущем, не будут заниматься популизмом, а будут ответственно относиться к тому, что они взяли на себя такую тяжелую ношу, как принятие необходимых для страны и нужных для каждого конкретного гражданина РФ решений», – сказал президент Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий.

В субботу президент РФ Владимир Путин встретился в режиме видеоконференции с руководителями партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. С главой государства общались председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Справедливой РФ – За правду» Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Как сообщает РИА «Новости», Путин заявил, что ЕР должна принимать как должное, что она всегда в глазах граждан будет виновата в любых неудачах. «На партии «Единая Россия» лежит особая ответственность: за все, что нам удалось сделать, и за все, что, главным образом, не удалось», – отметил президент.

Глава государства отметил, что граждане РФ в целом достаточно зрело анализируют ситуацию в стране и мире и рассчитывают, что власть будет работать консолидировано и эффективно. «Если что-то не удается, в конечном итоге, [независимо от того], виновата или не виновата по сути ведущая политическая сила в лице «Единой России», все равно в сознании людей [она] виновата. Фокус-то заключается в том, что ведущая политическая сила, если она такой себя считает и такой является, не просто должна с этим смириться, она должна понимать, что люди правы», – подчеркнул Путин.

Выборы в РФ проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая РФ – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

В ходе встречи Путин заявил, что председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин продолжить руководство нижней палатой. Президент также высоко оценил работу депутата Леонида Слуцкого и считает, что политик  может снова занять пост руководителя думского комитета по международным делам.



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