Путин объяснил сомнения в электронном голосовании в Москве

Сомнения в электронном голосовании в Москве возникли не из-за качества проведения, а потому что кому-то не понравился результат, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с прошедшими в Госдуму партиями.

«По Москве это возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Но это всегда так бывает», – цитирует Путина ТАСС.

Он предложил проработать глубже эту систему, если у кого-то остались вопросы.

Глава государства добавил, что развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, неостановимы.

«Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно», – резюмировал он.

Политолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволяет избежать проблемы выбора между гражданским долгом и личными делами, поэтому доверие к ней будет выше, чем к процедуре традиционного голосования.