Захарову потрясло американское нововведение

Официальный представитель МИД Мария Захарова призналась, что очень любит центральную часть Нью-Йорка – Манхэттен, но ее потрясло нововведение, которое сделали в этом месте в последние годы.

«То, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что идея, может быть, и хорошая, но исполнение – «катастрофа» в самом центре города.

«Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна – фавелы», – заключила дипломат.

Ранее вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну коронавируса.