Мнение: Обрезание Татарстана

В итоговом протоколе ЦИК России у «Единой России» – 28,1 млн. голосов. Из них в Татарстане – 1, 86 млн.

Пишут, что 13 млн. голосов ЕР, скорей всего, пририсованы. Подозреваю, что под миллион из этих «лишних» 13 миллионов обеспечил именно Татарстан. Мое предположение основано на данных с участков, где работали КОИБы или были наблюдатели, работу которых не удалось нейтрализовать. На этих участках и явка почти в два раза ниже официальной явки по Татарстану в 78,9%. И цифры ЕР не такие заоблачные, как в среднем по республике – 79,1%.

1, 86 млн. голосов в итоговом протоколе предоставили Татарстану право омандатить по партсписку ЕР восемь человек. Что интересно, трое из них – «парашютисты», не имеющие никакого отношения к республике. Это бывший глава пенсионного фонда РФ, идеолог пенсионной «реформы» Максим Топилин, Елена Ямпольская, в прежнем составе думы – председатель комитета по культуре и заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев.

У меня появилась версия, что в Москве изначально не сомневались, что Татарстан набросает в урны лишний миллиончик бюллетеней и решили заранее то ли секвестрировать, то ли обрезать у республики мандаты, полученные в результате вбросов. Вот и спустили «парашютистов».

Есть другие версии, почему представительство Татарстана в госдуме еще в июне решили обрезать на три мандата?

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