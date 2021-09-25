“Расслабляться нельзя”. Главнокомандующий ВСУ заявил, что российские военные остаются возле границ с Украиной после учений “Запад 2021”

“Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытие [учений “Запад 2021″], на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно во время проведения этих учений и на территории Беларуси, и на территории Российской Федерации”, – объяснил он.

По словам Залужного, эти группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. Каждая такая группа насчитывает около тысячи человек.

“Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе”, – уточнил он.

Залужный добавил, что некоторые военные возвращались к местам дислокации, чтобы проголосовать на выборах в российскую Госдуму, но “расслабляться совсем сегодня нельзя”.

Контекст:

Масштабные учения “Запад 2021” начались 9 сентября. Кроме белорусских и российских военных, в них принимали участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Учения проводили, по данным минобороны РФ, на девяти полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море.

В них принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений “Запад 2021” в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.

На учениях отрабатывали сценарий “развязывания агрессии против Союзного государства”.

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко упоминал, что по итогам учений решит, какое вооружение докупить у России.

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