 

После аварии на мотогонках в Испании скончался 15-летний участник чемпионата мира

25.09.2021, 18:27, Новости дня
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“С большой печалью сообщаем о кончине гонщика Дина Берты Виньялес (команда “Виньялес Рейсинг”). Гонщик получил серьезные травмы головы и грудной клетки. Медицинские машины немедленно прибыли на место происшествия, и гонщику оказали помощь на трассе, в машине скорой помощи и в окружном медицинском центре. Несмотря на все усилия, […] Виньялес, к сожалению, скончался от полученных травм”, – говорится в сообщении.

После инцидента гонки остановили.

Sky Sport отмечает, что гонщику было 15 лет.

Авария произошла на первом повороте 11-го круга. Виньялес пытался обогнать оппонента, прикоснулся к нему, после чего упал и был сбит другими мотогонщиками.

В 2021 году Дин Берта дебютировал в классе SuperSport 300 с командой своего отца Анхеля Виньялеса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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