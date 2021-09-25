После аварии на мотогонках в Испании скончался 15-летний участник чемпионата мира

“С большой печалью сообщаем о кончине гонщика Дина Берты Виньялес (команда “Виньялес Рейсинг”). Гонщик получил серьезные травмы головы и грудной клетки. Медицинские машины немедленно прибыли на место происшествия, и гонщику оказали помощь на трассе, в машине скорой помощи и в окружном медицинском центре. Несмотря на все усилия, […] Виньялес, к сожалению, скончался от полученных травм”, – говорится в сообщении.

После инцидента гонки остановили.

Sky Sport отмечает, что гонщику было 15 лет.

Авария произошла на первом повороте 11-го круга. Виньялес пытался обогнать оппонента, прикоснулся к нему, после чего упал и был сбит другими мотогонщиками.

В 2021 году Дин Берта дебютировал в классе SuperSport 300 с командой своего отца Анхеля Виньялеса.

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