Главнокомандующий ВСУ назвал количество кадровых российских военных в ОРДЛО

“Мы пользуемся данными разведки. По ее оценкам, от 2 до 2,5 тыс. [российских военных находятся в ОРДЛО]. Это настоящая оккупационная власть. Мы видели, как руководители этих образований голосовали [на выборах в Госдуму], мы можем полностью вести разговор о том, что они подконтрольны [России]”, – отметил он.

Залужный также отметил, что ВСУ фиксируют уменьшение количество обстрелов на Донбассе со стороны оккупантов.

“По состоянию на сегодня мы фиксируем уменьшение. Если оно было от 15 до 18 за сутки, то сейчас четыре-пять. Это связано с завершением стратегических учений “Запад 2021″ […] ВСУ используют все необходимое, чтобы противник стрелял меньше, или вообще не стрелял”, – утверждает военный.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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