 

Взвешенная политика позволила поддержать экономику и людей во время пандемии – Путин

25.09.2021, 18:02, Разное
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В ходе встречи, которая состоялась в пятницу, 25 сентября, Владимир Путин заявил, что российские власти проводят взвешенную политику, которая позволяет поддержать экономику и граждан во время пандемии коронавируса. По словам президента, руководство страны постаралось максимально смягчить удар, а также оказало большую помощь людям, потерявшим работу, и семьям с детьми.

Также глава государства отметил, что власти поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики. “Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента. Причем в самые критичные моменты все фракции работали солидарно”, – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин сказал, что поддержать экономику и граждан России помогли созданные резервы.

Напомним, на этой же встрече Владимир Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Президент поблагодарил избирателей, которые сделали свой выбор и таким образом исполнили свой гражданский долг. Также глава государства назвал победу “Единой России” убедительной.



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