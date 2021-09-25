16 огромных собак, которые до сих пор думают, что они маленькие щенки, но это не так
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Все милые щенки рано или поздно вырастают, взрослеют, а некоторые превращаются в настоящих гигантов. Однако не все собаки понимают, что они уже вовсе не щеночки, не чувствуют своей мощи и силы и продолжают играть с хозяином как раньше и могут без проблем могут легко прыгнуть на руки хозяину и тем самым повалив его на землю.
В нашей сегодняшней подборке как раз такие случаи, когда песики выросли, но не осознали насколько они огромные.
Года идут, а мой пес до сих пор думает, что он малыш
Этот «медведь» до сих пор думает, что он щенок
Он очень боится ветеринара
2 друга
Он может придавить любого, но он так играется с детства
Он и правда очень огромный, а ведет себя как щенок
Привык со мной засыпать
До сих пор ждет помощи, когда загружается в машину
Такой гигант, но любит обнимашки
Наш огромный добрый друг
Каждый раз залезает так ко мне в окно, чтобы я с ним поиграл
Этот гигант постоянно просится на ручки
Не по дня, а по часам растет
Просто сравните наши головы
А ведь он еще щенок
Просто с лету запрыгивает на руки
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