 

16 огромных собак, которые до сих пор думают, что они маленькие щенки, но это не так

25.09.2021, 18:00, Разное
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Все милые щенки рано или поздно вырастают, взрослеют, а некоторые превращаются в настоящих гигантов. Однако не все собаки понимают, что они уже вовсе не щеночки, не чувствуют своей мощи и силы и продолжают играть с хозяином как раньше и могут без проблем могут легко прыгнуть на руки хозяину и тем самым повалив его на землю.

В нашей сегодняшней подборке как раз такие случаи, когда песики выросли, но не осознали насколько они огромные.

Года идут, а мой пес до сих пор думает, что он малыш

Этот «медведь» до сих пор думает, что он щенок

Он очень боится ветеринара

2 друга

Он может придавить любого, но он так играется с детства

Он и правда очень огромный, а ведет себя как щенок

Привык со мной засыпать

До сих пор ждет помощи, когда загружается в машину

Такой гигант, но любит обнимашки

Наш огромный добрый друг

Каждый раз залезает так ко мне в окно, чтобы я с ним поиграл

Этот гигант постоянно просится на ручки

Не по дня, а по часам растет

Просто сравните наши головы

А ведь он еще щенок

Просто с лету запрыгивает на руки



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