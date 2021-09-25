 

Ученые обнаружили 14 генов, которые могут спровоцировать увеличение веса

25.09.2021, 17:54, Разное
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Большинство людей думают, что причины избыточного веса кроются в злоупотреблении калориями. Однако исследователи из Университета Вирджинии утверждают, что на этот процесс также влияют наши гены.
Они выявили 14 генов, влияющие на увеличение массы тела, а также три гена, противоборствующие ожирению. Для исследования исследователи использовали червей (Caenorhabditis elegans).

Авторы исследования посадили некоторых червей на нездоровую диету с высоким содержанием фруктозы. Остальным они давали обычную пищу.

Далее специалисты перешли к машинному обучению для скрининга 293 генов. В результате исследования они идентифицировали 14 генов, которые могут вызвать ожирение у человека и три гена, приглушающие набор веса. По словам одного из авторов эксперимента Эйлин О’Рурк, их открытие ускорит разработку методов лечения ожирения.

Источник: news.online.ua



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