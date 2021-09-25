Анатолий Вассерман: заселим Венеру, а не Марс

Публицист, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман высказался о том, что Марс слишком мал и поэтому не пригоден для заселения жителями Земли. Но будет не сложно поставить космическую станцию и обеспечивать ее кислородом из марсианских пород. А вот прогуляться по Красной планете не получится, поскольку отсутствует кислород.

Если обсуждать жизнь на Марсе, можно утверждать, что создать условия, похожие на земные, будет очень сложно. Из-за малого размера планеты и слабой гравитации будет сложно создать атмосферу даже искусственным путем.

Ученые NASA напротив, уверены в том, что на Венере невозможно создать условия, пригодные для жизни человека. Обуславливается это тем, что ее поверхность является опасной даже для космической техники.

Спутники с самым стойким сплавом не могут долгое время находится на поверхности планеты. Техника, войдя в атмосферу не справляется с давлением. Атмосфера Венеры на 96% состоит из углекислого газа, а давление на объекты равняется пребыванию под водой на 910-метровой глубине.

Источник: riafan.ru