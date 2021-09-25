 

Алиса Мон призналась, что все еще надеется встретить свою половинку

25.09.2021, 17:54, Разное
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57-летняя певица Алиса Мон все еще не теряет надежды встретить «настоящего мужчину». Звезда 90-х более двадцати лет ни с кем не состоит в отношениях. Однако она до сих пор верит, что есть на свете единственный и неповторимый, который сможет сделать ее счастливой.
При этом Мон заявляет, что одиночество — это не повод вешаться на первого встречного. По словам певицы, ни один житель не стоит этого, «даже самый прекрасный на свете».

Не сложившийся брак с Сергеем Муравьевым наложил отпечаток на понимание того, каким должен быть «настоящий мужчина». Певица не раз рассказывала, что ее супруг был настоящим тираном. Когда Алиса поняла, что не только ее жизнь в опасности, но и жизнь их общего сына, она сбежала от мужа и подала на развод.

В настоящее время она помогает советами женщинам, подвергшимся домашнему насилию. Также исполнительница «Подорожника» занята на новом проекте телеканала НТВ «Шоумаскгоон». В нем Алиса Мон не только поет, но и сидит в жюри, поскольку формат проекта позволяет смену ролей.

Источник: www.starhit.ru



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