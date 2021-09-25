 

Жириновский обвинил другие партии в сотрудничестве с «пятой колонной»

25.09.2021, 17:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНекоторые российские партии сотрудничают с «пятой колонной» и антироссийскими иностранными организациями, сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи партий с президентом Владимиром Путиным.

«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой вонзить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», – сказал Жириновский, передает Ura.ru со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Он добавил, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. Остальные, включая КПРФ, сотрудничали с антипрививочниками для получения голосов на выборах.

Жириновский предложил оценить вклад партий во внутреннюю и внешнюю политику страны. Он также доложил Путину об акции протеста КПРФ в Москве.

«Одни партии трясут страну, другие созидают. Избиратели голосуют за тех, кто трясет, кто зовет на митинги, к свержению, к отмене, к отставке, расстрелам, казням», – сказал Жириновский.

Также в ходе встречи с президентом глава ЛДПР заявил, что необходимо возродить ссылки в дальние регионы, чтобы «поднимать» окраины страны. Президент ответил политику, что это «не наш метод».



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