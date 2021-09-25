 

Путин призвал не перебарщивать с руководящими указаниями для СМИ

25.09.2021, 17:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ СМИ нельзя перебарщивать с руководящими указаниями, но прессе нужно рассказывать о реальных героях и о жизни страны, сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с политическими партиями, прошедшими в Госдуму.

В прессе важно отражать больше информации о реальной жизни России, о людях, создающих ее будущее, и добивающихся результатов, а не о «ковырянии в грязном белье каких-то там элит», цитирует Путина РИА «Новости».

«Тоже нельзя здесь перебарщивать с руководящими указаниями, но то, что называется госзаказом, это точно по-современному тоже можно и нужно бы обеспечить», – отметил он.

В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан РФ из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.



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