 

Путин предостерег от советской «уравниловки» в обсуждении прогрессивной шкалы

25.09.2021, 17:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДискуссия по поводу прогрессивной шкалы налогообложения не должна свестись к советской «уравниловке», сообщил президент Владимир Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.

«По поводу прогрессивной шкалы: вы правильно сказали – здесь нужно действовать предельно аккуратно с тем, чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе – чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось», – цитирует Путина ТАСС.

В ходе встречи лидер партии «Справедливая РФ – За правду» Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог, а также ЕГЭ.

«Мы считаем необходимым с учетом того, что неоднократно повышались акцизы на топливо, а в свое время было дано обещание отменить транспортный налог, мы считаем, будет правильно и справедливо отметить транспортный налог, и такую инициативу мы внесли», – приводит слова Миронова РИА «Новости».

Он отметил, что справороссы выступают за постепенную отмену ЕГЭ, сначала необходим переход на добровольный экзамен или другие механизмы. «С нашей точки зрения, ничего хорошего от применения этой нормы не происходит», – отметил политик.

Также в ходе встречи с президентом Миронов отметил, что выборы в стране прошли в целом легитимно.



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