 

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Марьинки. Украинский военнослужащий получил ранение

25.09.2021, 17:32, Новости дня
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“Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 сентября российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, один раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

“В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм”, – рассказали в штабе ООС.

Подчеркивается, что украинские защитники “подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение”.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1206789019813712

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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