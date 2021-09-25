“Научились только ассимилировать и уничтожать”. Дробович объяснил, зачем РФ миф об “одном народе” с украинцами

“Империи не могут жить без сателлитов. […] В силу разных обстоятельств мы являемся одной из ключевых наций для формирования Российской империи. Российская империя классическая или Российская империя 2.0 под названием Советский Союз – мы являемся составляющей. Нет украинского компонента – нет полноценной Российской империи, говорят специалисты”, – сказал он.

По словам главы УИНП, этим объясняется угнетение Россией крымских татар, “уничтожают языки другие коренные”.

“Они их просто уничтожают, классическая тактика ассимиляции. Запрещают партии, национальные организации. […] Они имеют чисто имперские планы, а Украина, поскольку она имеет определенную историческую и культурную близость, – Украину пытаются включить в проект “один народ”, – объяснил Дробович.

Он считает “очень опасным” раствориться в народе, который не прошел путь, который прошли украинцы за столетия своей истории. По словам главы УИНП, россияне “научились только ассимилировать и уничтожать”.

Контекст:

12 июля на сайте Кремля на украинском и на русском языках была опубликована статья президента РФ Владимира Путина “Об историческом единстве россиян и украинцев”. В нем утверждается, что “россияне и украинцы – один народ, одно целое”, а современная Украина – это “детище советской эпохи”.

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, “скорее всего, ходили бы гривны”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: “Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина”.

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. “Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем”, – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. “Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ…битесь от нас. Статьи он пишет”, – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора “Укроборонпрома”, экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

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