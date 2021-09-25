 

Глава “Слуги народа” объяснил, что тормозит обещанные избирателям “стремительные реформы” в Украине

25.09.2021, 17:32, Новости дня
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“Мы обещали избирателям стремительные реформы. Однако сейчас политические оппоненты упрекают, что мы идем в том же темпе, что и предыдущий парламент. Проанализировав причины, мы обнаружили, что по несколько месяцев “застреваем” в рассмотрении законопроектов из-за “поправочного спама”, – сказал он.

Нардеп считает, что у руководства Верховной Рады “нет политической воли”, чтобы избавиться от этого явления.

“Мы с вами много раз обсуждали, как от этого избавиться”, – подчеркнул Корниенко.

Контекст:

В 2020 году Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры”. Закон предусматривает особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции.

Его подписание заблокировали пятью постановлениями об отмене голосования. Рада не поддержала тогда ни одно из них. Закон вступил в силу в апреле 2020 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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