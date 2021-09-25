 

«Новатэк» попросил Кремль выделить 2-3 политзаключённых для обмена на арестованного в США топ-менеджера компании

25.09.2021, 17:31, Разное
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Совет директоров «Новатэка» обратился к президенту с просьбой о выделении «обменного фонда» для освобождения арестованного в США финансового директора компании Марка Джетвея.

«Новатэк» – вторая по величине газовая компания в России. Её финансовый директор, американец Марк Джетвей, лишь в 2019 году получил российское гражданство. На днях его задержала американская полиция. Налоговая служба США подозревает, что в период с 2005 по 2016 год Джетвей скрыл от налогообложения 93 миллиона долларов, пряча полученные от России бонусы в оффшорных компаниях.

«Американцы обвиняют его в какой-то ерунде, якобы он им там не заплатил какую-то мелочь. Глупости, конечно, но надо вынимать Марка с кичи. Он уже прогнал маляву, что один за всех лямку тянуть не желает и если не вытащат его друзья верные, сдаст всех с чистым сердцем. Поэтому мы и обратились к президенту за обменным фондом», – сообщил один из членов совета директоров, просивший не называть его имя.

В своём обращении «Новатэк» просит президента выбрать 2-3 политических заключённых «регионального уровня» и предложить их США для обмена на Джетвея. Совет директоров отмечает, что не просит предоставить «федеральных» узников.

Если американцев не устроят предложенные для обмена кандидатуры, «Новатэк» попросит выделить для обмена осуждённых «Свидетелей Иеговы» пенсионного возраста.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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