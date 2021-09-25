Без паники!

Повлечет ли банкротство китайского глобального застройщика Evergrande мировой кризис?

Александр Лебедев, акционер «Новой газеты», д.э.н. весьма скрупулезно изучил истоки и ход мирового финансового кризиса, начавшегося в США в 2008 году с банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers. В эти дни центральные заголовки американских деловых газет пишут о предбанкротном состоянии крупнейшего девелопера Китая Evergrande, падение которого может спровоцировать экономический обвал в Поднебесной, а вслед за этим и в мировых финансах. Практически все они вспоминают случай 2008 года. По нашей просьбе Александр Евгеньевич оценивает эти сравнения.

Фото: ЕРА

Кризис 2008 года начался с банкротства Lehman Brothers, четвертого по величине инвестиционного банка США на тот момент. Он был связан с некачественными ипотечными бумагами и производными от них. И сам долг был не 300 млрд долларов, как в случае с китайским застройщиком. Объем деривативов исчислялся в триллионах.

А у Evergrande чистый долг в cash — 80 миллиардов, все остальное — недостроенные квартиры и объекты коммерческой недвижимости вплоть до автостоянок. Менеджерам застройщика каждый год надо платить четыре миллиарда для обслуживания долга. Но и этих денег нет.

По моему мнению, китайцы с этой проблемой наверняка разберутся — смягчат проблему каким-либо способом или национализируют компанию. Ничего критического не происходит, хотя в целом китайская экономика несколько проседает. Кроме того, несколько переоценен рынок акций и облигаций.

Достаточно взглянуть на ставки по тридцатилетним казначейским облигациям США, они приносят 1,3%. А инфляция за 10 лет сожрет 15% вложенных денег. То есть сегодня это убыточное предложение.

Поэтому надо внимательно смотреть за политикой ФРС, промышленным ростом, который отнюдь не плох. В целом мы наблюдаем обычную коррекцию с циклов 8‒10 лет, ряд которых мы наблюдали с 1945 года. Фондовый рынок корректируется, так как он вырос очень сильно. Даже накачка экономики эмиссией — 5 триллионов в США, 4 триллиона в Европе и других странах — не новость, хотя ее подают как нечто ранее невиданное. Ведь экономика Японии накачивалась 30 лет до того момента, когда наступили серьезные последствия.

Китай плюс Америка — 60% мирового ВВП. Экономики тесно связаны. Вместе с тем китайская экономика реально просела, а рынок перегрет. Он упал в марте прошлого года в связи с пандемией, потом вырос на 100% и за этот неполный год еще на 15‒20%. Это очень много, коррекция неизбежна.

Поэтому

панические заголовки в американской прессе, связанные с возможным банкротством Evergrande, все же носят конъюнктурный характер.

Пресса США вполне может быть необъективной, это видно хотя бы из истории ее отношений с Трампом. Да и уровень понимания проблемы в этих статьях невысокий.

Интересно прочесть в этой связи последнюю книгу Вячеслава Иноземцева «Экономика без догм. Как США создают новый экономический порядок», где он утверждает, что американцы изобрели новый метод стимуляции: как ни накачивают они деньгами экономику, ничего страшного не происходит. При Трампе и уже при Байдене закачано 5 триллионов, рынок вырос на 19 триллионов. Но соотношение долга к ВВП у них нормальное, инфляции высокой нет.

При этом они уже не продают суверенным фондам, например, России, Тайваня, Саудовской Аравии или Китая, а вешают свои казначейские векселя на баланс ФРС. Они вводят в заблуждение весь мир, но рынкам акций и облигаций при этом ничего не грозит. И точка зрения Иноземцева вполне имеет право на существование, хотя, на мой взгляд, книга несколько комплиментарна.

Только триллионы плохих ипотечных кредитов, выданных банками США во главе с Lehman Brothers, смогли потрясти эту махину. Масштабы той картины в сравнении с предполагаемым банкротством Evergrande несопоставимы. Нет у этой строительной конторы такого веса в экономике.

Валерий Ширяев

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