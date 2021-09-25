 

Лимитированная вариация McLaren 720S скоро поступит в продажу в Австралии

25.09.2021, 17:22, Новости дня
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В скором времени в Австралии будут запущены продажи особенного варианта исполнения суперкара McLaren 720S.

Особая модификация указанного транспортного средства получила название Daniel Ricciardo Edition. Тираж данного варианта исполнения детища немецкого автопрома составляет всего лишь три экземпляра. Данная разработка предназначается только для продаж в Австралии, на других рынках она не появится.

Если машина, относящаяся к лимитированному варианту исполнения, в определенный момент и поступит в продажу в другой стране, то только в подержанном состоянии, будучи предварительной приобретенной у австралийского дилера.

В австралийских дилерских центрах немецкого производителя экземпляры новинки появятся ближе к концу нынешнего года.

Машины будут окрашены в те же цвета Papaya Spark и Burton Blue, что и современные гоночные автомобили McLaren. Каждое транспортное средство будет иметь углепластиковые пороги с тиснением, обозначающим принадлежность к лимитированной модификации, таблички с надписью One of Three, наклейки с номером 3. Часть кузова каждой из машин получит рисунок, представляющий собой австралийский флаг.  

Транспортное средство приводит в движение силовая установка V8 с двойным турбонаддувом. Объем данного двигателя равен 4 литрам. Уровень мощности мотора составляет 720 лошадиных сил. Автомобиль имеет задний привод.

Силовая установка работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость транспортного средства составляет 341 километр в час.

Информация о стоимости новинки пока что отсутствует. Очевидно, что особенный вариант исполнения будет стоить дороже стандартной комплектации.



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