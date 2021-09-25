 

15+ интересных совпадений, которые люди успели заметить, ведь их нельзя было оставить без внимания

25.09.2021, 17:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Каждый день жизнь подкидывает нам разные интересные мелкие моменты, но не все замечают их и не обращают внимание.

В нашей подборке люди заметили эти удачные моменты и успели сделать фото, что бы поделиться со всем миром.

Какая вероятность была того, что я сделаю это фото?

Эта лиса во дворе моих соседей присела рядом со статуей лисы

Оказалось, что мы с соседом заказали одинаковые телевизоры и их доставили в один день

Познакомилась с подругой, а у нее такое же тату на том же месте

Купил сегодня весы и мой вес такой же как на упаковке

Купил очки — они сломались, купил такие же — они так же сломались в том же месте

Купил сок, а там плавает вторая крышка

Пришел в ресторан и чуть не потерял телефон

Мяч для гольфа размазал жука во время полета

Увидел картину и понял, что видел ее с утра

Моя курица сегодня снесла круглое яйцо

Мне выдали номерок, как в рекламе — вот это моя удача!

Первый день на новой работе, обувь в цвет рабочего места

Впереди две машины подряд с номерами 666

А вот мой случай на парковке, где все белые машины

Уровень воды в озере Пауэлл настолько низкий, что я смог найти старые затонувшие корабли



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / Анонсирован недорогой флагман Iqoo Neo5 Vitality Edition на Snapdragon 870

16.05 / Фанаты «Сватов» назвали идеальным союз актеров Федора Добронравова и Татьяны Кравченко

26.06 / Мыть прохладной водой и использовать пилинг. Как ухаживать за волосами в жару

18.09 / Мнение: Белоруссия закрывает границы с Западом

09.07 / Изъяны на лице 73-летней Софии Ротару показали крупным планом

28.09 / В Нагорном Карабахе продолжаются бои

11.12 / Мнение: О шокирующих подробностях про жизнь и здоровье Путина

01.06 / В Севастополе осквернили памятник солдату и матросу

11.12 / Борьбой с завышением цен и укрывательством продуктов в российских магазинах займутся военные патрули

29.07 / Психолог Хорс рассказал, как бороться с перееданием из-за стресса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика