15+ интересных совпадений, которые люди успели заметить, ведь их нельзя было оставить без внимания

Каждый день жизнь подкидывает нам разные интересные мелкие моменты, но не все замечают их и не обращают внимание.

В нашей подборке люди заметили эти удачные моменты и успели сделать фото, что бы поделиться со всем миром.

Какая вероятность была того, что я сделаю это фото?

Эта лиса во дворе моих соседей присела рядом со статуей лисы

Оказалось, что мы с соседом заказали одинаковые телевизоры и их доставили в один день

Познакомилась с подругой, а у нее такое же тату на том же месте

Купил сегодня весы и мой вес такой же как на упаковке

Купил очки — они сломались, купил такие же — они так же сломались в том же месте

Купил сок, а там плавает вторая крышка

Пришел в ресторан и чуть не потерял телефон

Мяч для гольфа размазал жука во время полета

Увидел картину и понял, что видел ее с утра

Моя курица сегодня снесла круглое яйцо

Мне выдали номерок, как в рекламе — вот это моя удача!

Первый день на новой работе, обувь в цвет рабочего места

Впереди две машины подряд с номерами 666

А вот мой случай на парковке, где все белые машины

Уровень воды в озере Пауэлл настолько низкий, что я смог найти старые затонувшие корабли