15+ интересных совпадений, которые люди успели заметить, ведь их нельзя было оставить без внимания
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Каждый день жизнь подкидывает нам разные интересные мелкие моменты, но не все замечают их и не обращают внимание.
В нашей подборке люди заметили эти удачные моменты и успели сделать фото, что бы поделиться со всем миром.
Какая вероятность была того, что я сделаю это фото?
Эта лиса во дворе моих соседей присела рядом со статуей лисы
Оказалось, что мы с соседом заказали одинаковые телевизоры и их доставили в один день
Познакомилась с подругой, а у нее такое же тату на том же месте
Купил сегодня весы и мой вес такой же как на упаковке
Купил очки — они сломались, купил такие же — они так же сломались в том же месте
Купил сок, а там плавает вторая крышка
Пришел в ресторан и чуть не потерял телефон
Мяч для гольфа размазал жука во время полета
Увидел картину и понял, что видел ее с утра
Моя курица сегодня снесла круглое яйцо
Мне выдали номерок, как в рекламе — вот это моя удача!
Первый день на новой работе, обувь в цвет рабочего места
Впереди две машины подряд с номерами 666
А вот мой случай на парковке, где все белые машины
Уровень воды в озере Пауэлл настолько низкий, что я смог найти старые затонувшие корабли
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