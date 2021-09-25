 

Врачи назвали вредные продукты при повышенном давлении

25.09.2021, 17:00, Разное
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Врачи составили список из шести продуктов, от которых следует отказаться при повышенном давлении. В противном случае человек может только навредить своему организму.
Диетологи называют этот перечень продуктов «соленая шестерка». В их список входят: хлеб, колбаса, консервированные супы, буррито, тако и пицца. Если человек страдает от повышенного давления, употребление указанных продуктов питания может значительно усугубить его самочувствие. Дело в том, что данные изделия содержат большое количество соли, то есть натрия, который повышает АД.

В перспективе проблемы с артериальным давлением могут привести к гипертонии. Данное заболевание в свою очередь способно вызвать инсульт и инфаркт. С возрастом риск серьёзного осложнения только возрастает. При гипертонии также следует отказаться от алкоголя и табака, поскольку они крайне негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Соблюдение элементарных рекомендаций не только продлит жизнь, но и избавит от проблем со здоровьем.

Источник: vm.ru



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