Кардиолог назвал способ определить наличие болезни сердца при помощи лестницы

Кардиолог Хесус Петейро и ведущий автор нового исследования назвал простой способ определить наличие болезни сердца при помощи обычной лестницы. Достаточно преодолеть четыре пролёта менее чем за полторы минуты.

Именно столько времени потребуется абсолютно здоровому человеку на подъём, и при этом он не испытает никаких трудностей с таким восхождением. В этом случае можно говорить, что нет причин для беспокойства, если не возникает никаких неприятных последствий. Если же преодолеть четыре лестничных пролёта не удаётся за отведённое время или подъём сопряжён с повышенной нагрузкой и телу требуется отдых, то не лишним будет обратиться за помощью к специалисту.

Тестирование позволяет выявить наличие ишемической болезни сердца, в результате которой стенки сосудов обрастают вредными жировыми веществами и блокируется ток крови. Это может привести к летальному исходу.

Источник: www.medikforum.ru