Заморозившая яйцеклетки Пугачева хотела детей от Киркорова

Алла Пугачева 11 лет была супругой Филиппа Киркорова и планировала совместных детей. В браке она заморозила свои яйцеклетки, но задуманное не удалось исполнить из-за развода.

Когда Алле Борисовне было 52 года, она поняла, что хочет ребенка, но из-за возраста она не решится вынашивать и рожать самостоятельно. Именно тогда она задумалась о суррогатном материнстве, но брак с Киркоровым распался, поэтому вопрос материнства пришлось отложить.

Спустя время у Примадонны начался роман с Максимом Галкиным, за которого она позднее вышла замуж, а после у супругов родились двойнята Елизавета и Гарри. Несмотря на разницу в возрасте, они демонстрируют идиллию в отношениях, часто появляются вместе на светских мероприятиях и много времени уделяют воспитанию своих наследников, делясь деталями жизни на своих страницах в соцсети.

Источник: www.popcornnews.ru