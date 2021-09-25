 

Путин призвал вытащить россиян из бедности

25.09.2021, 16:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНеобходимо вытащить значительное количество граждан РФ из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму.

«У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии.

«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – сообщил президент.

Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – сообщил президент.

Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он.

В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.



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