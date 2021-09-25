 

В Харькове зарегистрировали шесть кандидатов на выборы мэра. Блок Кернеса выдвинул на эту должность Терехова

25.09.2021, 16:38, Новости дня
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Из шести кандидатов только один баллотируется от партии. Остальные пять – самовыдвиженцы. Комиссия зарегистрировала таких кандидатов:

бывший судья апелляционного суда, глава фракции “Партия Шария” в Харьковском горсовете Владимир Плетнев;
бывший народный депутат Украины Михаил Добкин;
кандидат в депутаты от партии “Национальный корпус” Константин Немичев;
депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров;
экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин;
член партии “Наш край” Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем “Саша Псих”.

Партия “Блок Кернеса – Успешный Харьков” на конференции 25 сентября выдвинула кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, и.о. мэра города Игоря Терехова, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Игорь Александрович, думаю, что Геннадий Адольфович [Кернес] хотел этого. Пора уже избавиться от приставки и.о. Двигайтесь вперед. Мы вас поддержим”, – сказал на конференции сын предыдущего главы города Геннадия Кернеса Кирилл.

Участники конференции поддержали кандидатуру Терехова единогласно.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября в связи со смертью Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов, представитель партии “Блок Кернеса – Успешный Харьков”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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