 

ВСК хочет передать Интерполу данные о сотнях россиян, причастных к войне на Донбассе – Безуглая

25.09.2021, 16:38, Новости дня
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“Сейчас мы прорабатываем с соответствующими органами возможность передачи данных не о 30, 40, а о сотнях людей в международные инстанции, в Интерпол”, – заявила Безуглая.

Она добавила, что ВСК “берет на себя миссию” по передаче в Интерпол данных о сотнях различных россиян, в отношении которых ВСК имеет доказательства, что они причастны к войне на Донбассе и агрессии РФ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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