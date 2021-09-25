Грабители вернули российской теннисистке Весниной украденные олимпийские медали – СМИ

Собеседник издания рассказал, что награды вернули 23 сентября, оставив их на контрольно-пропускном пункте в элитном поселке в Подмосковье, где живет Веснина. Вместе с медалями якобы оставили и коробку конфет, а также записку с извинениями.

Сама теннисистка сообщила изданию, что еще не получала медалей назад и подтвердить акт их возвращения не может.

О том, что обокрали ее дом в Подмосковье, Веснина рассказала 12 сентября. По словам теннисистки, пока они с мужем были на ужине, забыв включить сигнализацию, злоумышленники забрали обе олимпийские медали, которые лежали в сумке, и драгоценности, а также взломали сейф.

Контекст:

Веснина выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.

В 2016 году она выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Российская теннисистка побеждала на трех турнирах Большого шлема – Открытом чемпионате Франции 2013, US Open 2014 и Wimbledon 2017.

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