 

“Санкции США против России еще не достигли пика” – конгрессмен Шерман об ограничениях против госдолга РФ

25.09.2021, 16:36, Новости дня
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Поправка Шермана предполагает введение запрета на покупку и продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке.

По замыслу конгрессменов, она будет ответом на попытки России вмешаться в американские выборы.

Шерман назвал ограничения “мощным сигналом как для рынков, так и для Путина, что санкции США против России еще не достигли пика”.

Конгрессмен подчеркнул, что в результате санкций на 0,5–0,8% вырастет стоимость новых заимствований для РФ.

Действующие санкции США, введенные президентом Джо Байденом 15 апреля, запрещают американским компаниям напрямую покупать новые российские гособлигации на первичном рынке.

Свой вариант оборонного бюджета еще должен предложить Сенат США, после чего обе палаты Конгресса согласуют свои версии. Затем документ отправят на подпись Байдену.

Контекст:

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента Штатов 23 сентября, проект оборонного бюджета США на 2022 год приняли 316 голосами против 113.

Как отмечали в Счетной палате РФ 25 августа, за первое полугодие 2021 года государственный долг России увеличился на 1,48 трлн рублей (около $20,3 млрд, по данным Центробанка РФ) и по состоянию на 1 июля превысил 20,4 трлн рублей ($279,4 млрд, 17,7% прогнозируемого объема ВВП), пишет ТАСС.

В частности, объем внешнего госдолга РФ составил $58,54 млрд (81,3% верхнего предела государственного внешнего долга РФ) и за первое полугодие увеличился на $1,83 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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