Глава Бюро экономической безопасности заявил, что к бизнесу его ведомство будет приходить в третью очередь

“Как будет работать Бюро экономической безопасности? Не с бизнеса начинаем расследования, а начинаем аналитическую работу с того “схематоза”, который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление “схематоза”, далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы”, – сказал он.

Глава БЭБ подчеркнул, “только в третью очередь” представители БЭБ будут заниматься бизнесменами.

“Идем к бизнесу и говорим – вы вследствие использования схемы уклонились. Пожалуйста, уплатите налоги – либо самостоятельно (закон это позволяет), либо путем налоговых проверок”, – объяснил Мельник.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа.

По закону, работу бюро должны запустить, а Государственную фискальную службу ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют. В связи 22 сентября Верховная Рада перенесла конечный срок запуска Бюро на 26 ноября.

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