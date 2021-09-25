 

Для депутатов, не прошедших в новый состав Госдумы, организуют курсы по возвращению в реальную жизнь

25.09.2021, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В санатории Управделами президента «Подмосковье» создают реабилитационный лагерь для депутатов Госдумы, которые покидают парламент по окончании полномочий VII созыва. Здесь их будут учить жить обычной, не депутатской жизнью.

«Возвращение депутатов из Думы – это тихая трагедия, о которой предпочитают не говорить. Если человек пробыл депутатом 1 созыв, он относительно легко адаптируется. Но у нас сейчас есть пациент, который не был в реальности 26 лет! Представьте, в каком состоянии он находится!» – говорит психолог санатория Роман Поздняков.

Оставшись без мандата, экс-депутат сталкивается со множеством незнакомых ему вещей. Он не знает, как платить за мобильную связь, где находится почта, удивляется, что за такси надо платить, а в поликлинике не врач ждёт прихода пациента, а пациенту приходится ожидать приёма в очереди. Тяжёлым шоком для него оказываются цены в общепите, но самое страшное – это перелёт в салоне эконом-класса.

«Мы построили в санатории декорации магазина, кафе, почты. Тренажёр салона самолёта арендуем в соседнем аэропорту Домодедово. Нам приходится учить пациентов самостоятельно открывать двери. Они могут час стоять у двери, ожидая, пока её откроет помощник, а потом впадают в панику», – добавил психолог.

Для профилактики «синдрома сданного мандата» специалисты предлагают уменьшить изоляцию новых депутатов от реальности. Например, прикреплять их к обычным поликлиникам, убрать служебные автомобили, цены в столовой Госдумы поднять до уровня обычных.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Опубликовано видео с места жестокого убийства ребенка под Нижним Новгородом

15.03 / Депутат Милонов призвал привлечь к ответственности “друга Эрдогана” Кирилла Семенова

25.03 / Мнение: Думаете Зеленский вас не переиграет?!

30.07 / «И инакомыслящие живы, и общество чище»

13.04 / Вакцину “Спутник V” одобрили в странах с общим населением 3 млрд человек

26.07 / Смартфон OnePlus Nord установил рекорд еще до выхода на рынок

19.10 / Песков, ты лучший! – Личное мнение

11.05 / Эндокринолог Милонова назвала основные симптомы гормонального сбоя

18.02 / В глазах пациентов с тяжелым COVID-19 обнаружили аномальные изменения

11.07 / Наталье Антоновой пришлось два месяца восстанавливаться после COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика