Для депутатов, не прошедших в новый состав Госдумы, организуют курсы по возвращению в реальную жизнь

В санатории Управделами президента «Подмосковье» создают реабилитационный лагерь для депутатов Госдумы, которые покидают парламент по окончании полномочий VII созыва. Здесь их будут учить жить обычной, не депутатской жизнью.

«Возвращение депутатов из Думы – это тихая трагедия, о которой предпочитают не говорить. Если человек пробыл депутатом 1 созыв, он относительно легко адаптируется. Но у нас сейчас есть пациент, который не был в реальности 26 лет! Представьте, в каком состоянии он находится!» – говорит психолог санатория Роман Поздняков.

Оставшись без мандата, экс-депутат сталкивается со множеством незнакомых ему вещей. Он не знает, как платить за мобильную связь, где находится почта, удивляется, что за такси надо платить, а в поликлинике не врач ждёт прихода пациента, а пациенту приходится ожидать приёма в очереди. Тяжёлым шоком для него оказываются цены в общепите, но самое страшное – это перелёт в салоне эконом-класса.

«Мы построили в санатории декорации магазина, кафе, почты. Тренажёр салона самолёта арендуем в соседнем аэропорту Домодедово. Нам приходится учить пациентов самостоятельно открывать двери. Они могут час стоять у двери, ожидая, пока её откроет помощник, а потом впадают в панику», – добавил психолог.

Для профилактики «синдрома сданного мандата» специалисты предлагают уменьшить изоляцию новых депутатов от реальности. Например, прикреплять их к обычным поликлиникам, убрать служебные автомобили, цены в столовой Госдумы поднять до уровня обычных.

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