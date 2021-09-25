 

В Германии представили электроскутер, аккумулятор которого заряжается за 90 секунд

25.09.2021, 16:26, Новости дня
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Если технология, созданная специалистами немецкой компании Mahle, докажет свою надежность и распространится на другие виды транспорта, то можно будет сказать, что все проблемы с длительной зарядкой аккумуляторов решены.

Представлен электроскутер, аккумулятор в котором можно зарядить всего за 90 секунд. Отметим, что заправка углеводородным топливом заняла бы больше времени.

В скутере установлена литий-углеродная батарея. В основу конструкции положен принцип суперконденсаторов. Можно подключаться к источнику питания с мощностью до 20 кВт. Отметим, что обычный аккумулятор такого же скутера надо было бы заряжать не менее получаса для заполнения батареи на 50%. При этом проехать можно только 25 км.



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