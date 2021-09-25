15 фото, которые ответят вам на вопрос, а как изнутри выглядят эти вещи?

Любопытство с детства нас преследует, даже каждому взрослому до сих пор и очень часто хочется узнать как устроена эта вещь, что внутри, как это работает.

Однако, не всегда удается взять и скрыть ее, разрезать и сломать, поэтому наша подборка специально для вас.

Это подводная лодка в разрезе. Только представьте насколько это серьезное изобретение?

Оказывается, внутри батарейки еще шесть мини батареек

А вот и еще доказательство

В кабине мусоровоза не так уж все просто, как может показаться

А что внутри банки крема для бритья?

Внутри веревки бывший подгузник

Морской ёж в разрезе

Водопроводная труба, которой больше 30 лет

А вот и еще одна огромная водопроводная труба

Обычная коробка салфеток

Авто в разрезе выглядит так:

Все очень просто

Футбольный мяч изнутри

Фейерверк изнутри

Механизм старинного барабан игрового автомата