15 фото, которые ответят вам на вопрос, а как изнутри выглядят эти вещи?
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Любопытство с детства нас преследует, даже каждому взрослому до сих пор и очень часто хочется узнать как устроена эта вещь, что внутри, как это работает.
Однако, не всегда удается взять и скрыть ее, разрезать и сломать, поэтому наша подборка специально для вас.
Это подводная лодка в разрезе. Только представьте насколько это серьезное изобретение?
Оказывается, внутри батарейки еще шесть мини батареек
А вот и еще доказательство
В кабине мусоровоза не так уж все просто, как может показаться
А что внутри банки крема для бритья?
Внутри веревки бывший подгузник
Морской ёж в разрезе
Водопроводная труба, которой больше 30 лет
А вот и еще одна огромная водопроводная труба
Обычная коробка салфеток
Авто в разрезе выглядит так:
Все очень просто
Футбольный мяч изнутри
Фейерверк изнутри
Механизм старинного барабан игрового автомата
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