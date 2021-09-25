 

Ученые британской компании Polymateria изобрели биоразлагаемый пластик

25.09.2021, 16:04, Разное
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Британские исследователи нашли способ избавить планету от пластиковых отходов. Специалисты компании Polymateria изобрели биоразлагаемый пластик, преобразовывающийся в воск. Затем он естественным путем переваривается различными бактериями и грибками.
При создании пластика исследователи применили поглотительную влагу, каучук и масло. В зависимости от того, что производится: пищевая пленка или пластиковая тарелка, объем химических добавок можно регулировать. При этом тонкие упаковочные материалы разлагаются за 226 дней, тогда как обычному пластиковому пакету на это потребуется порядка 500 лет. За это время он отравляет почву, грунтовые воды, океаны.

Глава компании Polymateria отмечает, что их изобретение позволит решить проблемы загрязнения окружающей среды. Использование британского пластика позволит к 2050 году избавить планету от двух миллиардов тонн пластиковых отходов.

Новым биоразлагаемым пластиком заинтересовались в Азии. Компания уже подписала контракт с поставщиком на Тайване. Также их технологию приобрел один из крупнейших мировых производителей пластмассы Formosa Plastics.

Источник: mosregtoday.ru



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