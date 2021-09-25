 

Доктор Мясников рассказал, почему препараты от гипертонии иногда не помогают

25.09.2021, 16:04, Разное
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Доктор Александр Мясников в очередном выпуске своей авторской программы поднял тему о препаратах от гипертонии. Врач рассказал, почему данные лекарств иногда не помогают больным.
Одна из зрительниц программы Александра Мясникова поинтересовалась у эксперта, почему определенные медицинские препараты от гипертонии сначала работают, а потом их эффект пропадает, и что делать в данной ситуации? Доктор отметил: сразу бежать на стационар не нужно. В больнице не лечат гипертонию, а лишь её последствия. Если препарат от гипертонии перестал помогать, то следует обратиться к своему лечащему врачу. Только эксперт может подобрать новое лекарство или изменить схему лечения: увеличить дозировку или частоту употребления препарата.

Доктор также напомнил, что гипертоникам следует постоянно следить за своим давлением, поскольку иногда заболевание протекает бессимптомно. Кроме этого не стоит забывать об умеренном употреблении соли. В сутки больному гипертонией можно есть не более 2,5 грамма данного продукта. Соблюдение элементарных правил и рекомендаций врача значительно облегчит жизнь гипертоника и избавит от возможных негативных последствий болезни.

Источник: smotrim.ru



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