Как будет вести себя рубль до конца года – мнение экспертов

Рост цен на нефть качественно отразился на курс рубля. Финансовые аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление российской валюты на мировом фондовом рынке, и эта тенденция сохранится до конца 2021 года. Также на поведение рубля оказывает влияние продолжающаяся пандемия коронавируса.

По словам финансового аналитика Артема Звездина, в ближайшее время цена на нефть может достигнуть 80-85 долларов за баррель, в связи с чем курс рубля окажется на уровне 71,6 долларов.

У старшего экономиста СКБ-банка Сергея Коныгина иное мнение. Он считает, что к концу года доллар можно будет купить за 70 рублей. Интерес к российской валюте также будет сопряжен с ростом добычи «черного золота» и сезонным увеличением экспорта.

Руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова прогнозирует отметку выше 72 рублей за доллар.

По мнению другого эксперта – ведущего аналитика управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, национальная валюта все еще остается недооцененной. Причиной тому служит бюджетное правило Минфина, применяемое при покупке иностранной валюты для ФНБ.

Точку в этом споре поставила вице-президент аналитической компании Borsell Ольга Веретенникова. По ее словам, вряд ли до конца года произойдут серьезные колебания курса. Эксперт считает, что рубль будет колебаться в диапазоне 72,5-74 за доллар.

Источник: ria.ru