 

В несогласованном митинге КПРФ в Москве приняли участие 400 человек

25.09.2021, 15:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ центре Москвы прошла несанкционированная акция КПРФ, в ней участвовали 400 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В 14.00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / Нацполиция допросит белорусского экс-спецназовца Макара в деле об убийстве журналиста Шеремета

31.08 / Нардеп от “Слуги народа” Трухин был на месте ДТП, но неизвестно, управлял ли автомобилем – МВД

15.12 / Эрдоган отреагировал на санкции США и ЕС против Турции

11.03 / Закрытую презентацию МиГ-35 решили устроить в московском метро

14.08 / Премьер Чехии призвал повторно провести выборы в Белоруссии

12.02 / Great Wall демонстрирует рекордные продажи в мире

10.06 / Столтенберг в разговоре с Зеленским обсудил саммит НАТО

27.07 / Избитый в Запорожье военнослужащий умер в реанимации

08.02 / Google также разрабатывает антиотслеживающую функцию

09.02 / В ЛНР призвали ОБСЕ зафиксировать обстрел школы в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsko[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика