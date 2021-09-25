В несогласованном митинге КПРФ в Москве приняли участие 400 человек

В центре Москвы прошла несанкционированная акция КПРФ, в ней участвовали 400 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В 14.00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.