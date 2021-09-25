 

Кулеба объяснил жесткую риторику Киева в адрес ООН

25.09.2021, 15:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраина устала предупреждать мир об угрозах, с которыми сталкивается раньше других, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, объясняя жесткую риторику в адрес ООН.

«Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности «отсидеться» в стороне. Мы на Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других», – сообщил министр в блоге «Укринформа».

Глава украинского ведомства подверг критике работу международных организаций, в том числе ООН. Он призвал международное сообщество бросить вызов РФ и решить «вопрос Крыма».

«С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут «сдачи». А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН»,– заключил Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.03 / Кабмин берет на себя ответственность за непредвиденные последствия вакцинации от COVID-19 – Степанов

26.02 / Смирнов: Главная идея “Белорусского вокзала” в том, что этим героям Родина – не мать, а мачеха

28.12 / “Кудри еще те”. Яма показал, как выглядел с волосами

19.02 / Рада 23 февраля соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса Витренко – СМИ

16.07 / Белый дом не исключил введения запрета на въезд китайских коммунистов в США

21.12 / Разработчик “Новичка” заявил, что целью ФСБ было убийство Навального

30.05 / Президент Германии Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок

13.05 / MINI представит электрический кабриолет Convertible

11.07 / СБ ООН не принял проект резолюции РФ по продлению помощи Сирии

16.10 / Байден обошел Трампа по рейтингам во время параллельных телевыступлений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика