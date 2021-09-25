Кулеба объяснил жесткую риторику Киева в адрес ООН

Украина устала предупреждать мир об угрозах, с которыми сталкивается раньше других, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, объясняя жесткую риторику в адрес ООН.

«Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности «отсидеться» в стороне. Мы на Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других», – сообщил министр в блоге «Укринформа».

Глава украинского ведомства подверг критике работу международных организаций, в том числе ООН. Он призвал международное сообщество бросить вызов РФ и решить «вопрос Крыма».

«С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут «сдачи». А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН»,– заключил Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию.